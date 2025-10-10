Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları için 24 Ekim son gün

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları için son günün 24 Ekim olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyon’a sunulmak üzere 2025/3. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvuruları devam ediyor. Destek kapsamda projesi kabul edilen Engelli kişilere 580 bin liraya kadar eski hükümlü kişilere ise 435 bin liraya kadar fatura/belge karşılığında hibe desteği verilecek.

Başvurular ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Engelli kendi işini kurma proje başvuruları 24 Ekim 2025 tarihi saat 23:59’a kadar sadece e- devlet üzerinden alınacak olup posta, kargo vb. başvurular kabul edilmeyecektir. Eski Hükümlü başvuruları Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 24 Ekim 2025 mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır. Diğer proje başvurular ise istenilen belgelerle birlikte İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya posta

ile 24 Ekim 2025 mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Proje başvuruları hakkında tüm detaylar kurum internet sitemizde yayınlanmış olan başvuru rehberinde belirtilmiş olup detaylı bilgi ve yardım almak isteyen vatandaşlarımız ayrıca kurumumuzu ziyaret ederek bilgi alabilecektir” denildi.