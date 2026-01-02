Engelli ve eski hükümlü hibe destekleri artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteklerinin artırıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği tutarlarının güncellendiğini bildirdi.

Buna göre, İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla geçerli olmak üzere; engelli vatandaşların kendi işini kurmasını teşvik etmek amacıyla sağlanan hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlü bireylerin iş hayatına yeniden kazandırılması için verilen destek ise 550 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak amacıyla sağlanan kuruluş sermayesi desteği de 905 bin liraya çıkarıldı.

‘SON BAŞVURU TARİHİ 16 OCAK’

Destek programı için başvuruların bugün itibarıyla başladığını belirten Işıkhan, son başvuru tarihinin 16 Ocak olduğunu kaydetti. Vatandaşlar, başvurularını ve detaylı bilgi edinme işlemlerini "iskur.gov.tr" ve "engelsiz.iskur.gov.tr" adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi

