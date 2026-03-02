  • Haberler
  • Asayiş
  • Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı

İŞKUR Kayseri engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteğinin 2026 yılı 2. Dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Son başvuru günü ise 13 Mart olarak bildirildi. Engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar 
hibe desteği, eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı işyeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacak.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, “Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de İlk ve Tek Çevreci Asfalt Freze Aracı Hizmete Girdi
Kayseri’de İlk ve Tek Çevreci Asfalt Freze Aracı Hizmete Girdi
Gülsoy: 'Sürdürülebilir Büyüme İçin Fiyat İstikrarı Ve Üretim Desteği Şart'
Gülsoy: 'Sürdürülebilir Büyüme İçin Fiyat İstikrarı Ve Üretim Desteği Şart'
Kayseri, en ucuz su veren 2.Büyükşehir
Kayseri, en ucuz su veren 2.Büyükşehir
Kira Gelirlerinde Beyanname Dönemi Başladı
Kira Gelirlerinde Beyanname Dönemi Başladı
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı
Bıçaklı yaralama nedeniyle açılan davada sanık müştekiyi suçladı
Bıçaklı yaralama nedeniyle açılan davada sanık müştekiyi suçladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!