Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Son başvuru günü ise 13 Mart olarak bildirildi. Engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar

hibe desteği, eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı işyeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacak.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, “Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.