Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı. Yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, başvuru dönemleri yılda 2'den 6'ya çıkarıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı. Yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, başvuru dönemleri yılda 2’den 6’ya çıkarıldı. Böylece engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma, işe yerleştirilme, işe ve işyerine uyumun sağlanması, destek teknolojileri, engelli mesleki eğitim ve rehabilitasyon, korumalı işyeri ve destekli istihdam projelerinden daha fazla yararlanmanın önü açıldı.

Son başvuru tarihi 24 Ekim 2025 olarak belirlendi. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

