Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Projesi

Başvuru Süreci

- Engelli Bireyler:

- Başvurular 11 Mayıs 2026 tarihi saat 23:59’a kadar yalnızca e-devlet üzerinden alınacaktır. Posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Eski Hükümlüler:

- Başvurular, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne 11 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar şahsen yapılmalıdır. Bir (1) asıl ve bir (1) kopya sunulması gerekmektedir.

- Diğer Projeler:

- Diğer proje başvuruları, istenilen belgelerle birlikte İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen veya posta ile 13 Mart 2026 mesai bitimine kadar bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak yapılabilecektir.

Proje Başvurusunda Aranacak Şartlar

1. Engelli Bireyler İçin:

- En az % 40 oranında engelli raporu ve İŞKUR’a engelli kaydı.



2. Eski Hükümlüler İçin:

- İŞKUR’a “Eski Hükümlü” kaydı.



3. Genel Şartlar:

- İŞKUR programlarından yasaklı olmamak.

- 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Emekli olmamak.

- İŞKUR’a sözleşme esnasında herhangi bir borcu bulunmamak.

- Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.

- İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.

- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak.

- Proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak.

- Vergi Dairesinden alınmış, güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge.

- Tarım, Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde işletmesi olmayanların Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı alması gerekmektedir.

- 31/12/2020 tarihinden sonra alınmış Girişimcilik Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak.

- Kurulacak iş ile ilgili gerekli diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak.

- İcra dosyası olmamak.

- Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde gerekli belgeleri temin etmek.

Bu duyuru, engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru sürecine dair detaylar ve gerekli belgeler için İŞKUR’un resmi web sitesinden bilgi alınabilir.