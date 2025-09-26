Engelli ve eski hükümlülerin istihdamına 280 milyon TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik hibe destekleri başladığını duyurdu. 2025/2 sayılı Komisyon Toplantısı’nda yaklaşık 700 başvuru arasından seçilen 462 projeye toplam 280 milyon TL hibe desteği sağlandı. Ayrıca, serebral palsili, otizmli, down sendromlu ve benzeri özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik 8 projeye de 15 milyon TL hibe tahsis edildi. Yeni dönem proje başvurularının başladığını duyuran Bakan Işıkhan, son başvuru tarihini 24 Ekim 2025 olarak açıkladı. Destek programıyla, engelli ve eski hükümlü bireylerin mesleki beceriler kazanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

Detaylı bilgi için adaylar, www.iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr adreslerinden başvuru yapabilecek.