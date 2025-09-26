  • Haberler
  • Gündem
  • Engelli ve eski hükümlülerin istihdamına 280 milyon TL destek

Engelli ve eski hükümlülerin istihdamına 280 milyon TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik hibe destekleri başladığını duyurdu. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2025 olarak açıklandı.

Engelli ve eski hükümlülerin istihdamına 280 milyon TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik hibe destekleri başladığını duyurdu. 2025/2 sayılı Komisyon Toplantısı’nda yaklaşık 700 başvuru arasından seçilen 462 projeye toplam 280 milyon TL hibe desteği sağlandı. Ayrıca, serebral palsili, otizmli, down sendromlu ve benzeri özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik 8 projeye de 15 milyon TL hibe tahsis edildi. Yeni dönem proje başvurularının başladığını duyuran Bakan Işıkhan, son başvuru tarihini 24 Ekim 2025 olarak açıkladı. Destek programıyla, engelli ve eski hükümlü bireylerin mesleki beceriler kazanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

Detaylı bilgi için adaylar, www.iskur.gov.tr ve engelsiz.iskur.gov.tr adreslerinden başvuru yapabilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' 81 ilde zorunlu oldu
‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ 81 ilde zorunlu oldu
Bayramhacı'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Bayramhacı’da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Kayseri'de hafta sonu rotası: Etnografya Müzesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Etnografya Müzesi
İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor
İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Taş'tan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kocasinan'da Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!