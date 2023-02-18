Engelliler depremzedeler için dikiş makinelerinin başına geçti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek önderliğinde kurulan Erciyes Engelliler Kooperatifi (EREK) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedeler için atkı ve bere üretiyor.

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  • 18.02.2023 10:27
  • Güncelleme: 18.02.2023 10:42
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Engelliler depremzedeler için dikiş makinelerinin başına geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek önderliğinde kurulan Erciyes Engelliler Kooperatifi (EREK) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedeler için atkı ve bere üretiyor.

EREK üyeleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen depremzedeler için dikiş makinelerinin başına geçerek atkı ve bere üretimine başladı. Günde yaklaşık 400 adet üretilen atkı ve bereleri depremzedelere ulaştırılarak, soğuk havalarda ısınmaları için bir nebze katkı sunmak istediklerini kaydeden Kooperatif Başkanı Kadircan Gökalp; "Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç destekleriyle Erciyes Engelliler Kooperatifini kurduk. Kurulduktan kısa bir süre sonra ’yüzyılın felaketi’ dediğimiz deprem olayıyla karşı karşıya geldik ne yazık ki. Asıl amacımız meslek bebekleri dediğimiz peluş bebekler yapmaktı. Fakat deprem ortaya çıkınca bebek olayını bitirdik, depremzedelerimiz için farklı renk ve ebatlarda şapka, bere, atkı yapmaya karar verdik. Engelliler olarak ’ne yapabiliriz’ diye düşündüğümüz zaman aklımıza bu geldi. Şuanda oradaki depremzedelerimiz için günde 300-400 için berelerden ve kaşkollardan imalat yapmaktayız. Günde 300-400 tane polar şapka ve atkılar yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda deprem bölgesine giderek elden teslim etmeyi düşünüyoruz" dedi. Kooperatif Üyesi Hatice Erdal ise; "Depremde zarar gören vatandaşlarımız için ne yapabiliriz diye düşündük. Onları sıcak tutacak bere ve kaşkol yapmak için makinaların başına geçtik. İnşallah bir şekilde onlara faydamız olur" ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda depremzedelerin yanında olmak istediklerini kaydeden bir diğer kooperatif üyesi Hasan Koçyiğit ise; "Depremde etkilenenlere ne yapabiliriz diye yola çıktık. Ağabeylerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize atkı ve bere yapıyoruz. Soğuk havada onların yanında olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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