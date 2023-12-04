Engelliler Günü'nde Talas'tan iki sürpriz birden

Engellilere yönelik yaptığı faaliyetlerle dikkat çeken Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yine önemli bir hizmeti duyurdu. Belediye atölyesinde üretilen güneş enerjisi ile şarj olan engelli aracı ile uzaktan kumandalı refakatçi aracının tanıtımı yapıldı.

PAYLAŞ
  • 04.12.2023 11:58
  • Güncelleme: 04.12.2023 12:45
Engelliler Günü'nde Talas'tan iki sürpriz birden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Engellilere yönelik yaptığı faaliyetlerle dikkat çeken Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yine önemli bir hizmeti duyurdu. Belediye atölyesinde üretilen güneş enerjisi ile şarj olan engelli aracı ile uzaktan kumandalı refakatçi aracının tanıtımı yapıldı.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Talas Belediyesi Teknik Birimler Atölyesi Engelli Aracı Bakım ve Onarım Ünitesinde bir program düzenlendi. Programa Talas Belediye Başkan Yardımcıları Koray Kök ve Ali Küçükoğlu ile birlikte, birim müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök; “İnsanların sizleri önemseyerek hizmetler sunması, sizlerin de toplumun bir parçası olduğunu unutmaması gerekiyor. Bu amaçla her sene bir gün kutlanıyor ama bu hayatın içinde olan sizlersiniz. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey göreve geldiği günlerde ilk yaptığı işlerden biri engelli araçlarının bakım onarım atölyesini kurmak oldu. Ufak bir atölyede başladığımız işte bugün yeni bir atölyeye sahip olduk. Üç yıl içinde 970 engelli aracının bakım, onarım ve tamirini yaptık. Dolayısıyla bizler sizlere bir telefon kadar uzağız” dedi. Engelliler adına konuşan Yeter Ergün; “Bütün engelli camiası ve dostlarım adına öncelikle sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Buraya hazırlayarak bizlerin özgürce dışarı çıkmasını sağladığı, aracımız bozulduğunda 5 dakika içinde gelip getirip yapıp bize teslim ettiği için çok mutluyuz. Allah bin kere razı olsun diyorum. İyi ki varlar. Sizlerin sayesinde dışarı çıkıyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Engelli yakını Gülşah Terim de, “Ben de böyle bir hizmetin olduğunu yeni öğrendim. Çok memnun oldum ilimiz için de. Diğer iller için de örnek olmasını çok istiyorum” diye konuştu. Bir başka engelli Hacı Nuh Terkeşti ise “Belediye başkanımızdan, başkan yardımcılarımızdan, atölyede hizmet veren görevlilerden herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir hizmet” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Engelli Atölyesi Bakım ve Onarım Ünitesinde üretilen güneş enerjisi ile şarj olan engelli aracı ile uzaktan kumandalı refakatçi aracı tanıtıldı. Bir engelli yakını tarafından aracı bindirilerek test edildi. Ayrıca programda engelli araçlarının bakım ve onarımı için özel hazırlanan aracın da engellilerce testi yapıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'un bileği bükülmüyor

Kayserispor'un bileği bükülmüyor

Felahiye Ve Özvatan'da 'doğal gaz' heyecanı

Felahiye Ve Özvatan'da 'doğal gaz' heyecanı

Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandırdı

Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandırdı

Siyasetin Nabzı Büyükşehir'e  Kilitlendi

Siyasetin Nabzı Büyükşehir’e  Kilitlendi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, özel çocukların heyecanına ortak oldu

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, özel çocukların heyecanına ortak oldu

Kayseri'ye uyuşturucuyu sokamadılar

Kayseri'ye uyuşturucuyu sokamadılar

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

6
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı

Sahte dekont düzenleyerek 30 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı

Tavanı çöken kabinden düşen işçi ağır yaralandı

Tavanı çöken kabinden düşen işçi ağır yaralandı

DAHA FAZLA
İşitme engelliler Talas'ta 'Acı ve tatlı Hayat'ı izledi

İşitme engelliler Talas'ta 'Acı ve tatlı Hayat'ı izledi

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Vali Çiçek: 'Bu şehirde gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz'

Vali Çiçek: 'Bu şehirde gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz'

Millet Bahçesi'ne hafta sonu yoğunluğu

Millet Bahçesi'ne hafta sonu yoğunluğu

Engelliler Günü'nde Talas'tan iki sürpriz birden

Engelliler Günü'nde Talas'tan iki sürpriz birden