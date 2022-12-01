Engelliler Günü'ne Özel Orhan Hakalmaz Konseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Orhan Hakalmaz Konseri' düzenliyor. Engelli vatandaşlar başta olmak üzere tüm Kayserilileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Orhan Hakalmaz Konseri'ne davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Özel kardeşlerimizin bu özel gününde onların yüzlerindeki tebessümde her birimizin payı olsun' dedi.

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  • 01.12.2022 11:11
  • Güncelleme: 01.12.2022 11:41
Engelliler Günü'ne Özel Orhan Hakalmaz Konseri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Orhan Hakalmaz Konseri’ düzenliyor. Engelli vatandaşlar başta olmak üzere tüm Kayserilileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Orhan Hakalmaz Konseri’ne davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Özel kardeşlerimizin bu özel gününde onların yüzlerindeki tebessümde her birimizin payı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenecek ‘Orhan Hakalmaz Konseri’ne tüm Kayserilileri davet etti. Özel vatandaşların bu anlamlı günlerinde coşkularına ortak olacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç; “Büyükşehir Belediyesi olarak bir gün değil her gün özel kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı gösteren güzel hizmetleri hayata geçirdik. Engelsiz Çocuk Evlerimiz ve Türkiye’nin en büyük engelsiz merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’miz ile özel kardeşlerimize kesintisiz hizmet veriyor, yüzlerindeki gülümseme oluyoruz. Yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ndeki özel konserimizle de canımız olan özel kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olacağız” diye konuştu. Büyükkılıç, özel vatandaşlar başta olmak üzere tüm Kayserilileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Orhan Hakalmaz Konseri’ne davet ederek, “Özel kardeşlerimizin günü çok güzel bir konserle taçlandıracağız. Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz özel kardeşlerimiz için sahne alacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel etkinliğe davet ediyor, özel kardeşlerimizin bu özel gününde onların yüzlerindeki tebessümde her birimizin payı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

3 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konserde sahne alacak Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz, sevilen parçaları, özel vatandaşlar için seslendirecek.

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İHA

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