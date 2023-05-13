Engelliler haftasında engelli sporcular unutulmadı

Sivas’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda kentte yaşayan engelli sporcular kahvaltı programında bir araya geldi.

Sivas Valiliğinin himayelerinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve il temsilcilikleriyle birlikte düzenlenen kahvaltı programına Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, engelli sporcular ve antrenörleri katıldı.

“İlimiz sporcu yetiştirme anlamında çok iyi noktada”

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas sporcu yetiştirme anlamında iyi bir noktada olduğundan bahsederek “Aramızda Türkiye şampiyonlarımız var, olimpiyat şampiyonlarımız var, dünya şampiyonlarımız var. Bu da gösteriyor ki ilimiz sporcu yetiştirme anlamında çok iyi noktada. Siz engelli sporcular hiçbir engel tanımayarak ‘ Bizde varız, engel tanımıyoruz’ sloganıyla azim kararlılık ve sabırla çok güzel başarılar elde ediyorsunuz ve elde etmeye devam edeceksiniz. Bizler de bu başarılarınızla gurur duyuyoruz. İnşallah bu başarılarınız daha da yükselecek, daha güzel başarılar elde edeceksiniz” dedi.

“Başarının çalışarak olacağının en önemli göstergeleri”

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, başarının çalışarak olacağının en önemli göstergelerinin engelli sporcular olduğundan bahsederek, “Engelliler haftası münasebetiyle çok anlamlı bir programla bir arada bulunuyoruz. Sivas Valiliğinin himayelerinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve il temsilciliklerimizle birlikte organize ettiğimiz bu programda Sivas’ta ilk defa gerçekleştiriliyor. Şuan burada olimpiyat sporcumuz, Türkiye şampiyonumuz, dünya şampiyonlarımız gibi birçok branşta başarı ede etmiş sporcularla bir araya gelmek amacıyla böyle bir program gerçekleştirdik. Başarının çalışarak olacağının en önemli göstergesini bu salonda bulunan kardeşlerimiz. Bu salonda bilek güreşi, güreş, halter, satranç gibi 12 farklı branşta başarı elde etmiş sporcular var. Fırsat verildiği zaman, arzu edildiği zaman engelli olmanın bu anlamda herhangi bir kusur olmadığını, onların da başarabildiğini görüyoruz” diye konuştu.