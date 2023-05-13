Engelliler haftasında engelli sporcular unutulmadı

Sivas'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda kentte yaşayan engelli sporcular kahvaltı programında bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 13.05.2023 11:19
  • Güncelleme: 13.05.2023 11:19
  • 27
Engelliler haftasında engelli sporcular unutulmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda kentte yaşayan engelli sporcular kahvaltı programında bir araya geldi.

Sivas Valiliğinin himayelerinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve il temsilcilikleriyle birlikte düzenlenen kahvaltı programına Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, engelli sporcular ve antrenörleri katıldı.

“İlimiz sporcu yetiştirme anlamında çok iyi noktada”

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas sporcu yetiştirme anlamında iyi bir noktada olduğundan bahsederek “Aramızda Türkiye şampiyonlarımız var, olimpiyat şampiyonlarımız var, dünya şampiyonlarımız var. Bu da gösteriyor ki ilimiz sporcu yetiştirme anlamında çok iyi noktada. Siz engelli sporcular hiçbir engel tanımayarak ‘ Bizde varız, engel tanımıyoruz’ sloganıyla azim kararlılık ve sabırla çok güzel başarılar elde ediyorsunuz ve elde etmeye devam edeceksiniz. Bizler de bu başarılarınızla gurur duyuyoruz. İnşallah bu başarılarınız daha da yükselecek, daha güzel başarılar elde edeceksiniz” dedi.

“Başarının çalışarak olacağının en önemli göstergeleri”

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, başarının çalışarak olacağının en önemli göstergelerinin engelli sporcular olduğundan bahsederek, “Engelliler haftası münasebetiyle çok anlamlı bir programla bir arada bulunuyoruz. Sivas Valiliğinin himayelerinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve il temsilciliklerimizle birlikte organize ettiğimiz bu programda Sivas’ta ilk defa gerçekleştiriliyor. Şuan burada olimpiyat sporcumuz, Türkiye şampiyonumuz, dünya şampiyonlarımız gibi birçok branşta başarı ede etmiş sporcularla bir araya gelmek amacıyla böyle bir program gerçekleştirdik. Başarının çalışarak olacağının en önemli göstergesini bu salonda bulunan kardeşlerimiz. Bu salonda bilek güreşi, güreş, halter, satranç gibi 12 farklı branşta başarı elde etmiş sporcular var. Fırsat verildiği zaman, arzu edildiği zaman engelli olmanın bu anlamda herhangi bir kusur olmadığını, onların da başarabildiğini görüyoruz” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

YSK'dan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce kararı

YSK’dan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce kararı

Başkan Büyükkılıç: 'Tarımsal üretim zincirinin her halkasında yer aldık'

Başkan Büyükkılıç: 'Tarımsal üretim zincirinin her halkasında yer aldık'

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı'

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Ortaya çakma terörle mücadeleciler çıktı'

Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

Depremzede hemşireye 'Hemşireler Günü' jesti

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri ekibinin katıldığı çalışmada son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri ekibinin katıldığı çalışmada son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Propaganda yasağı başladı

Propaganda yasağı başladı

DAHA FAZLA
GLA Yönetim Kurulu Başkanı Çelik: 'Kumsmall bu yıla damgasını vuracak'

GLA Yönetim Kurulu Başkanı Çelik: “Kumsmall bu yıla damgasını vuracak”

Seçim öncesi döviz bürolarında hareketlilik

Seçim öncesi döviz bürolarında hareketlilik

Seçim öncesi altına yoğun talep

Seçim öncesi altına yoğun talep

Seçim öncesi altına yoğun talep

Seçim öncesi altına yoğun talep

Hünerli anneler, Anneler Günü'nde en güzel sarmayı yapmak için yarıştı

Hünerli anneler, Anneler Günü'nde en güzel sarmayı yapmak için yarıştı