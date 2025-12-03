Engellilere Destek Mesajı: 'Fırsat Eşitliğini Güçlendirmeliyiz'

Saadet Partisi Kayseri Halkla İlişkiler Başkanı Nuri Ürkündaş, mesajında şunları ifade etti:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sadece bir farkındalık günü değil; aynı zamanda vicdanlarımızı, sorumluluklarımızı ve toplumsal bilincimizi gözden geçirdiğimiz özel bir zamandır. Engelli bireylerin hayatını zorlaştıran fiziksel, sosyal ve ekonomik engellerin kaldırılması, erişilebilir şehirlerin inşa edilmesi ve bu bireylerin iş hayatına, eğitim süreçlerine ve toplumsal yaşama aktif katılımlarının sağlanması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Saadet Partisi olarak, Kayseri'deki engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Ulaşım, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal yaşamda yaşanan sorunların çözümü için hem yerel hem de ulusal düzeyde çalışmalar yürütmeye kararlıyız. Sorunları tespit etmekle kalmayıp, her bir başlık için somut çözüm önerileri geliştiriyor, ilgili kurumlarla görüşüyor ve süreçleri takip ediyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda projeler geliştirmeye, farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmaya ve engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaç duydukları her alanda destek olmak ve daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek temel görevimizdir.

Unutulmamalıdır ki, gerçek medeniyet, engelli bireylerin hayata ne kadar güçlü katıldığıyla ölçülür. Hiçbir vatandaşımız kendisini yalnız hissetmemelidir; kapımız da gönlümüz de her zaman açıktır.”

Ürkündaş, tüm engelli bireylerin ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, daha adil, daha erişilebilir ve huzurlu bir Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.