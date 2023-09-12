Engellinin Yüzünü Güldüren Belediye

Talas Belediyesi'nin örnek uygulaması Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi yüz güldürmeye devam ediyor. 2020 yılında hayata geçirilen ünitede, 3 yılda toplam 859 aracın bakım onarım ve tamiri yapıldı.

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  • 12.09.2023 12:18
  • Güncelleme: 12.09.2023 15:42
Engellinin Yüzünü Güldüren Belediye
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin örnek uygulaması Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi yüz güldürmeye devam ediyor. 2020 yılında hayata geçirilen ünitede, 3 yılda toplam 859 aracın bakım onarım ve tamiri yapıldı.

Talas Belediyesi’nin teknik şantiye alanı içerisinde yer alan Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi’ne gelen talepler anında değerlendiriyor. Arızalı araçları evden alan ekipler, gerekli bakım ve tamiri yaptıktan sonra yeniden sahiplerine teslim ediyor. Ayrıca engellilere geçici süre ihtiyaçlarını karşılamaları üzere ikame araç desteği sağlanıyor.

Daha önce ‘araçlarımız bozulursa yolda kalırız’ diye korktuklarını ifade eden engelliler, "Belediyemiz sağ olsun. Şimdi korkmadan yola çıkıyoruz. Bir sıkıntı ile karşılaşsak akülü aracımızın her türlü bakım ve onarımını yapıyor. Yolda kalsak gelip alıyorlar, yerine araç verip bizi yolda bırakmıyorlar” şeklinde ifade ettiği Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, yalnızca Talas’tan değil diğer ilçe ve yakın illerden de rağbet görüyor.

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İHA

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