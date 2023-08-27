Engelsiz Çocuk Evleri ile Engeller Ortadan Kaldırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evleri'nde engelli çocuklara bakım hizmeti sunuluyor.

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  • 27.08.2023 12:15
  • Güncelleme: 28.08.2023 08:49
Engelsiz Çocuk Evleri ile Engeller Ortadan Kaldırılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evleri’nde engelli çocuklara bakım hizmeti sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evleri’nde özel çocuklara gündüzlü bakım hizmeti aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocuklara yönelik gündüzlü bakım hizmeti sunuluyor. Hafta içi 08.30-16.30 saatleri arasında hizmet verilirken, cumartesi 08.30-12.30 arası hizmet veriliyor. Engelli çocukların Psikomotor/Fiziksel Gelişim, Zihinsel Gelişim, Dil Gelişimi, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Öz Bakım Beceri Gelişimi destekleniyor. Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nde 37 kız, 75 erkek, toplam 112 engelli çocuğun, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde ise 16 kız, 63 erkek, toplam 79 engelli çocuğun kaydı oluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Yusuf Koçak; Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evleri’nde ailelerin çocuklarını güvenle, gözleri arkada kalmadan bırakabilecekleri huzurlu mutlu ortamda kaliteli zaman geçirdiklerini ifade ederek; “Şu anda bulunduğumuz yer bizim iki yerimizden birisi olan Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evimiz. Bunun bir benzeri de Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Mimarsinan Parkı içerisindeki Yüksel Ateş Çocuk Evimiz. İki çocuk evimizde de biz Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocuklarımıza yönelik bakım hizmeti sunuyoruz” diye konuştu. Koçak, ailelerin çocuklarını güvenle bu merkezlere bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi;

“Bu hizmetimizde ki amacımızda daha çok ailelerin kendilerine zaman ayırmaları, özel veya resmi işlerini takip etmeleri için hizmet sağlıyoruz, çünkü bu çocukları bırakacakları bir yer olmuyor. Çocuklarıyla bir yere gitmeleri gelmeleri kolay olmuyor ailelerin. Biz de tam bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerin çocuklarını güvenle, gözleri arkada kalmadan bırakabilecekleri huzurlu mutlu ortamda kaliteli zaman geçirmeleri için 5 yıldır Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi 4 yıldır da Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde bu hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.”

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İHA

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