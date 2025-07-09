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Engelsiz Çocukevi'nden Atlı Polis Tesisine Eğlenceli Ziyaret

Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nin özel öğrencileri, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Bu etkinlik, çocukların evcil hayvanlar ve atlarla keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Engelsiz Çocukevi'nden Atlı Polis Tesisine Eğlenceli Ziyaret

Özel çocuklar, polis ağabey ve ablaları eşliğinde atlarla tanışma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında, çocuklar polis araçlarına binip temsili devriye attı, siren çaldı ve oyunlar oynadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, çocukların mutluluğunu artırdı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Destek

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Sinan Taplı, atlı birimlerinin özel çocukların rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediğini belirtti. Çocukların hayvanlarla etkileşimde bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Velilerin Memnuniyeti

Ziyarete katılan veliler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve emniyet teşkilatına teşekkür etti. Veliler, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal becerilerini geliştirmede önemli olduğunu ifade etti.

Gelecek Etkinlikler

Engelsiz Çocukevi'nin yöneticileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve çocukların farklı ortamlarda vakit geçirmelerinin önemini vurguladı. Veliler, çocuklarının bu tür etkinliklerle daha mutlu ve sosyal bireyler haline geleceğini belirtti.

Haber Merkezi

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