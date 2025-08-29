Engelsiz İşgücü Uyum Programı katılımcıları için cep harçlığı ne kadar?

  • Haberler
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcılara 2025 yılı için günlük bin 83 TL cep harçlığı ödenir.

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcılara 2025 yılı için günlük bin 83 TL cep harçlığı ödenir. Programa katılım sağlayan engelli vatandaşlar, ayda 14 gün çalışma karşılığında 15 bin 162 TL cep harçlığı alıyor. İŞKUR, bu uygulama ile engelli bireylerin işgücüne katılımını desteklemeyi, mesleki uyumlarını artırmayı ve istihdama erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Detaylı bilgiye engelsiz.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

