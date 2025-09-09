  • Haberler
  • Gündem
  • Engelsiz İşgücü Uyum Programında izin süresi ve devamsızlık hakkı ne kadar?

Engelsiz İşgücü Uyum Programında izin süresi ve devamsızlık hakkı ne kadar?

Engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcılara tanınan izin ve devamsızlık hakları 6 aya kadar süren programlarda 7 gün, daha uzun süreli programlarda ise 10 gün izin kullanılabilecek.

Engelsiz İşgücü Uyum Programında izin süresi ve devamsızlık hakkı ne kadar?

Engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcılara tanınan izin ve devamsızlık hakları; katılımcıların, yükleniciye bilgi verip onay almak şartıyla 6 aya kadar süren programlarda 7 gün, daha uzun süreli programlarda ise 10 gün izin kullanılabilecek. Mazeretli durumlar da bu kapsamda değerlendirilirken, izinli olunan günlerde katılımcılara cep harçlığı ve sigorta ödemesi yapılmayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Usta Öğretici Solak, 'Geçmişten günümüze, eskiden yeniye bir konseptle halılarımızı sergiliyoruz'
Usta Öğretici Solak, “Geçmişten günümüze, eskiden yeniye bir konseptle halılarımızı sergiliyoruz”
Vali Çiçek: 'Okul servislerinde en ufak aksiliğe göz yummayacağız'
Vali Çiçek: “Okul servislerinde en ufak aksiliğe göz yummayacağız”
Ögrenci servislerine gelen zam belli oldu
Ögrenci servislerine gelen zam belli oldu
Milletimizin Başı Sağ Olsun: Kültür Yolu Konserleri İptal!
Milletimizin Başı Sağ Olsun: Kültür Yolu Konserleri İptal!
Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı
Kayseri'den Kırsala 350 Kilometrelik Yol Yatırımı
Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro
Tarımsal İşletmelere IPART III Desteği: Toplam 43 Milyon Euro
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!