Engelsiz İşgücü Uyum Programında izin süresi ve devamsızlık hakkı ne kadar?
Engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcılara tanınan izin ve devamsızlık hakları 6 aya kadar süren programlarda 7 gün, daha uzun süreli programlarda ise 10 gün izin kullanılabilecek.
Engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcılara tanınan izin ve devamsızlık hakları; katılımcıların, yükleniciye bilgi verip onay almak şartıyla 6 aya kadar süren programlarda 7 gün, daha uzun süreli programlarda ise 10 gün izin kullanılabilecek. Mazeretli durumlar da bu kapsamda değerlendirilirken, izinli olunan günlerde katılımcılara cep harçlığı ve sigorta ödemesi yapılmayacak.