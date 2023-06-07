Engelsiz Yaşam Merkezi, 310 özel öğrenciye hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, özel çocuklarla kucaklaştı.

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  • 07.06.2023 12:56
  • Güncelleme: 07.06.2023 13:45
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Engelsiz Yaşam Merkezi, 310 özel öğrenciye hizmet veriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, özel çocuklarla kucaklaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler, mutlu ve eğlenceli eğitimler görüyor. Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor.

Yerel yönetim hizmetlerini hayata geçirirken gönül belediyeciliği çerçevesinde yediden yetmişe tüm Kayserililere dokunan hizmetleri ile takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, özel çocuklarla kucaklaştı.

Başkan Büyükkılıç, kalplere dokunduklarını belirterek, “Yaptığımız her şey, verdiğimiz tüm çaba, bu güzel yavrularımızın yüzünde tebessüm oluşturmak için. Onları da böylesine mutlu ve huzurlu görünce insana yatırım yapmanın önemini ve Engelsiz Yaşam Merkezi’mizin ne denli kalplere dokunan bir hizmet olduğunu anlıyoruz” dedi.

Türkiye’de örnek gösterilen bir proje olduğunun altını çizen Büyükkılıç, “Merkezimiz, Türkiye genelinde de örnek gösteriliyor. Sadece merkez içerisinde değil, ayrıca Kayseri genelinde de farkındalık oluşturan etkinliklerimizi düzenleyerek, özel gereksinimli öğrencilerimizin daha iyi anlaşılması için, eğitimleri için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engeller ortadan kalkıyor

Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen ve 8 bin 700 metrekare proje alanı olan ve Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor.

Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bulunuyor.

Öte yandan çevre düzenlemesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet veren, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da merkezde yer alıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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