Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Otizm Farkındalık Günü

Büyükşehir'in 'Engelleri Ortadan Kaldıran' Projesi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik düzenlendi.

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  • 03.04.2023 11:42
  • Güncelleme: 03.04.2023 14:04
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Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Otizm Farkındalık Günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir’in ‘Engelleri Ortadan Kaldıran’ Projesi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliğinde hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler mutlu ve eğlenceli etkinlikler yapıyor. Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunduğu hizmetlerle özel çocukların her zaman yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde dolayısıyla olan otizmli çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı. Otizmli Çocuklar Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleriyle toplumsal farkındalık oluşturmak ve ‘farklılarımızla bir aradayız’ mesajı vermek için kırmızı süslemeler yaptı. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapılan etkinliklerde çocuklar hem eğlendi, hem de kaliteli zaman geçirdi.

Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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