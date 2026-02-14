Engelsiz Yaşam Merkezi Umut Olmaya Devam Ediyor

Özüdok, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile Tanışma Sürecini Anlattı

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin konuklarından görme engelli 22 yaşındaki üniversite 4. sınıf öğrencisi Beyzanur Özüdok, görme sorununun doğuştan geldiğini dile getirdi ve hiçbir rehabilitasyon eğitimi almadığını, hayat mücadelesinde annesi ve ailesinin hep destekçi olduğunu vurgulayarak, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile tanışma sürecini anlattı.

“Kurumdan da Gerçekten Çok Memnunum”

Özüdok, “Belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu duyunca liseden mezun olduktan sonra açık öğretime geçtiğim için sürekli evde oluyordum ve biraz da bu yorucu hale gelmişti. Aynı zamanda da desteğe ihtiyaç duyuyordum. Belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu öğrenince de buraya gelmek, burada eğitim almak hem de sosyalleşebilmek amacıyla başladım. Kurumdan da gerçekten çok memnunum. Çok güzel ilerleyişler kaydediyoruz” dedi.

“Mükemmel Bir İlerleme Kaydediyoruz”

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ilk kaydolma aşamasında zorlanacağını düşündüğünü ancak öğretmenlerin özverisi ve müdürün desteği ile çok güzel bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Özüdok, “Çok güzel bir şekilde ilerledik. Yeri geliyor derslerime çalışmamda yardımcı oluyorlar, yeri geliyor e KPSS sürecinde yine en büyük destekçim oluyorlar. Mükemmel bir ilerleme kaydediyoruz şu anda” ifadelerini kullandı.

Özüdok, Hem Okuyor Hem Üretiyor

El işi kanvas çanta üretimi de gerçekleştiren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Özüdok, e KPSS sürecinde çok yorulduğunu, üniversite derslerinin bitip yaz dönemine de girdiğini ve evde sıkıldığını, bu süreçte ‘ne yapabilirim’ diye düşündüğünde böyle bir etkinliğe adım attığını söyledi. Özüdok, “Günlük hayatta braille alfabesi kullandığımız için eller çalışmadığı sürece braille alfabesini kullanmakta zorlanırız. Bu şekilde kanvas çantalara dokunarak yapabileceğimi öğrenince denemek istedim. Öğretmenim çok destek oldu, evde annem çok destek oldu. Bu şekilde bir süreç başladı. İlk başladığımda çok zorlandım. Neredeyse bir çantayı iki ayda filan zor bitirmiştim. Ama daha sonra alıştıkça daha hızlı yapmaya başladım ve bir süre sonra da zevk alarak ilerlemeye başladım. Benim için de büyük bir motive kaynağı oluyor. Günlük hayatta nefes alma yeri gibi bir şey oldu bu benim için” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’in Desteği Hem Eğitimde Hem Üretimde Hem de Satış Konusunda

Ürettiği çantaları yine Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile satmayı da gerçekleştiren Özüdok, “İlk önce kendi çevreme satışlarımızı yaptım. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile Kale ofisine çantalarımızı koyacağım. Aynı zamanda bir instagram hesabım var” dedi.

Özüdok, Sosyal Sorumluluk Projelerinde de Yer Alma Sorumluluğu Üstleniyor

Bir günü anlatan ve sosyal sorumluluk proje ve kampanyalarında da bulunduğunu söyleyen Özüdok, “Gönüllü okutmanlarımLA müsait oldukça ders çalışıyorum. Onların müsait olmadığı zamanlarda çantama vakit ayırıyorum. Aynı zamanda da sosyal sorumluluk projeleri ile ilgilenerek geçiyor günüm. Desteğe ihtiyacı olan insanlara, valilik onaylı kampanya süreci yürüten insanlara sosyal medyadan seslerini duyurabilmek amacıyla destek veriyorum” sözlerini paylaştı.

Hayatla Mücadelesini ‘Umuduna Kaybetmemek’ Şeklinde Özetledi

Hayatla mücadelesini ‘umuduna kaybetmemek’ şeklinde özetleyen Özüdok, “Çünkü bir insanın umudu varsa mücadele edebileceği bir şey vardır. Umudumuzu kaybetmediğimiz sürece hayat mücadelemiz her zaman devam eder. Bu görmek-görmemek, duymak-duyamamak bunların hepsi bir farkındalıktır benim için. Ve ben asla umudumu kaybetmiyorum, her zaman mücadeleye devam ediyorum ve umudum bitmediği sürece de her zaman mücadeleye devam edeceğim” diye konuştu.

“Eğer Bir Engelli Çocuk Varsa, Kesinlikle Büyükşehir Belediyesi’nin Büyük Ailesinde Yer Almalı”

Özel gereksinimli vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Özüdok, “Eğer bir engelli evladı varsa bir ebeveynin, kesinlikle Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ailesinde yer almalı. Çünkü eğitime hepimizin her süreçte ihtiyacı var. İster engelli olsun ister olmasın eğitim hayattır çünkü. Ve burada da bizler için mükemmel bir eğitim fırsatı sunuluyor, hayat mücadelemize destek olunması sunuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun buna öncülük etti. Bizleri düşündü, bizlerin hayatta var olabilmesini hedefledi. Hem ona çok teşekkür ediyorum. Hem de gerçekten eğer buna ihtiyacı olan kişiler varsa Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ailesine katılmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özüdok ayrıca merkezde Kur’ân-ı Kerim okuma yeteneğini geliştirdiğini paylaşarak, birlikte okuma yaptıklarını hem Kur’ân-ı Kerim öğrenip hem de öğrettiğini sözlerine ekledi.

Son olarak Özüdok, ailesinin kendisine büyük bir destek verdiğine işaret ederek, bu anlamda aile ilişkilerinin son derece önemli olduğunu da vurguladı.