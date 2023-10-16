Engelsiz Yaşam Merkezine Kapalı Yüzme Havuzu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Türkiye'nin en gelişmiş merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Özel çocuklarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yapımı tamamlanan ve engellilerin tedavisinde de kullanılacak kapalı yüzme havuzunu yerinde inceledi.

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  • 16.10.2023 10:19
  • Güncelleme: 16.10.2023 11:23
Engelsiz Yaşam Merkezine Kapalı Yüzme Havuzu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye’nin en gelişmiş merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Özel çocuklarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yapımı tamamlanan ve engellilerin tedavisinde de kullanılacak kapalı yüzme havuzunu yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici iş birliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en gelişmiş engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel bireyler, mutlu ve eğlenceli eğitimler görüyor. Tam donamlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan merkezde 53 personel ile 310 öğrenciye hizmet veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Özel çocuklarla kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, müzik atölyesinde çocuklarla birlikte türkü söyledi. Odaları ve atölyeleri de gezen Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Öte yandan, Başkan Büyükkılıç Engelsiz Yaşam Merkezi içerisine yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzunu da gezdi. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçirilen yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç; "Engelsiz Yaşam Merkezi’miz kamuoyunda beklediğimizin çok daha üzerinde ilgi gören ve yüz akımız olan bir tesisimiz. Onun son aşaması olan havuzlarla ilgili boyutunu da tamamladık. Hem fizyoterapi hem de normal havuzuyla birlikte fonksiyonunu üstlenmiş oldu. Yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Teknik heyetimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, tesisin Türkiye’de kendisinden söz ettiren en önemli merkezlerden birisi olduğuna dikkat çekerek; "Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Beklentiye cevap verecek olan, engelli yavrularımızın hem terapisi hem de burada keyifli bir ortamda eğitimini sürdüreceğini beklediğim bu tesisimiz Orta Anadolu’da ve Türkiye’de kendisinden söz ettiren en önemli merkezlerden birisi. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin çalıştırdığı ama Milli Eğitimimizin de denetiminde olmasıyla özellik arz eden önemli bir merkez. Hayırseverlerimize de ayrıca buradan dualar ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile sosyal belediyeciliği her kesime yansıtacak projelerimizi hayata geçirme anlayışı içerisinde çalışmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Bizi seven, güvenen insanlara layık oluruz inşallah” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Talas yolundaki KAYMEK Akademi’yi ve konservatuvarı ziyaret eden Büyükkılıç, öğrenci ve kursiyerlerle yakından ilgilendi.

Başkan Büyükkılıç’a gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da eşlik etti.

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İHA

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