Engin Akbadal'ın Fil Hastalığı İçin Ankara'ya Sevk Edilmesi

Tedavi edilemeyen bu durum, son 6 yılda Akbadal’ın yatağa bağımlı hale gelmesine neden oldu ve kilosu 300’e ulaştı.

Engin Akbadal’ın sesi, sosyal medyada yankı buldu ve bu durum Sağlık Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Bakanlık, Akbadal’ın tedavisi için harekete geçerek gerekli hazırlıkları tamamladı. Sağlık ekipleri, Akbadal'ı evinden alarak ambulansa bindirdi. Bu esnada mahalle sakinleri, ona destek olmak amacıyla etrafında toplandı.

Akbadal, tedavi süreci için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Umut dolu bir gelecek için mücadele eden Engin Akbadal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.