Engir Gölü'ne Can Suyu: Doğal Dengeyi Koruma Projesi

Yağmursuyu Kolektör ve Şebeke Hattı Projesi

Yeşilyurt Mahallesi'nde hayata geçirilen 70 milyon TL maliyetli yağmursuyu kolektör ve şebeke hattı projesi, bölgedeki yoğun yağışlara karşı direnç sağlarken, Engir Gölü’ne ulaşacak yüzeysel akışları kontrollü bir şekilde yönlendirecektir. Proje, sadece mevcut su ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki yoğun yağış senaryolarını da dikkate alarak güçlü bir altyapı oluşturacaktır.

Projenin Teknik Detayları

Proje kapsamında, toplam 2 bin 989 metre uzunluğunda, Ø1200 mm çapında betonarme borularla yağmursuyu kolektör ve şebeke hattı imalatı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yağmur suyunun, Sivas-Kayseri karayolu ve demiryolu hattının altından geçirilerek Engir Gölü’ne ulaştırılması planlanmaktadır. Bu sayede, deşarj edilen yağmur suyu miktarı artırılacak ve göldeki doğal yaşam desteklenecektir.

Ekosistem Üzerindeki Etkileri

Bu proje, bölgenin drenaj altyapısını modern mühendislik kriterlerine uygun hale getirirken, taşkın kontrolü ve yüzey suyu yönetimini de önemli ölçüde iyileştirecektir. Kayseri’nin doğal güzelliklerinden biri olan Engir Gölü’nün korunması, hem yerel ekosistem için hayati öneme sahiptir hem de gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma hedefini desteklemektedir.

Bu tür altyapı projeleri, doğal alanların korunması ve sürdürülebilir bir çevre sağlanması adına atılan önemli adımlardır. Engir Gölü'ne yönelik bu çalışmanın, bölgedeki ekolojik dengeyi güçlendirmesi ve doğal yaşamı desteklemesi beklenmektedir.