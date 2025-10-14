Eniştesini öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi

Olay, 3 Mart 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. ile eniştesi S.T. arasında kavga çıktı. Y.K. yanında getirdiği tabancayla eniştesini vurduktan sonra otomobil ile üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.T.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Y.K ise yakalanarak gözaltına alındı. Y.K. hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Karar duruşmasında sanık Y.T. mahkeme heyeti tarafından ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve Bin 500 TL idari para cezasına çarptırıldı. Toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası alan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık bugünki duruşmada, “Türk adaletine güveniyorum. Karşı taraf beni, annemi ile babamı tehdit ve darp ediyordu. Defalarca şikayette bulundum. ‘Sen erkek değilsin’ diyordu. Ben bu dayağı her gün yiyordum. Hergün tehdit ediyordu. Ben bu olaya kadar mahkeme yolu bilmezdim. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

MÜŞTEKİ K.T.: OĞLUMA PUSU KURDULAR

Mahkemede konuşan S.T.’nin babası müşteki K.T., “Benim oğluma bacı - kardeş pusu kurdular. Önce eve çağırıp sonra da polis çağırıp ‘evi bastılar’ dediler. Parasını yediler, darp ettiler. Türk adaletine güveniyoruz. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi. Müşteki avukatı da, “Haksız tahrik uygulanmak istenmesini kabul etmiyoruz. S.T.’den 14 mermi çıkarılmıştır. Ayrıca araçla üzerinden geçmiştir” dedi.

SANIK Y.T.: OLAY ANLIK GELİŞTİ

Son olarak söz verilen sanık Y.T., “Karşı tarafın bana attığı iftirayı kabul etmiyorum. Biz çağırmadık o evi bastı. Planlasaydım onu evime geldiğinde öldürürdüm. Bu kadar ceza almazdım. Olay anlık gelişti” diye belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için iler bir tarihe erteledi.