Eniştesini silahla yaralayıp araçla üstünden geçerek ölümüne sebep olan şahsa yeniden yapılan yargılama sonucu 16 yıl 6 ay hapis

Eniştesi S.T.’yi (45) silahla vurduktan sonra otomobille üstünden geçerek ölümüne sebebiyet veren kaynı Y.T. (40) yeniden yapılan yargılanması sonucu 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Mart 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. ile eniştesi S.T. arasında kavga çıktı. Y.K. yanında getirdiği tabancayla eniştesini vurduktan sonra otomobil ile üzerinden geçerek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri S.T.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Y.K ise yakalanarak gözaltına alındı. Y.K. hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Sanık Y.T. mahkeme heyeti tarafından ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis ve Bin 500 TL idari para cezasına çarptırıldı. Toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası alan sanığın yeniden yargılanması yapıldı. Bugünki duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme tarafından talep edilen Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı. Tutuklu sanık Y.K. bugünki duruşmada, “Olaydan dolayı pişmanım ve üzgünüm.

Şahıs hakkında daha önce şikayette bulunmuştum. Olayı planlı işlemedim. Beş kez şikayette bulundum. Bana ve aileme şiddet uyguluyordu. Olay günü işten erken çıkma nedenim bunu şikayet ettiğim için mahkemeden kağıt geldiği içindi. Ablamı maddeye alıştırmış üstünde sigara sigara söndürmüş. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti sanık Y.K.’ye ‘Haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.