Enkaza dönen bina etrafında İnternet hatları koptu

Deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle Kayseri'nin en işlek merkezinde Tekden Hastanesi'nin yanıda bulunan ve yıkılan binanın enkaz çalışmaları sonucunda fiber kabloların kopması nedeniyle bölgeye internet hizmeti verilemiyor.

PAYLAŞ
  • 02.03.2023 11:59
  • Güncelleme: 02.03.2023 11:59
  • 107
Enkaza dönen bina etrafında İnternet hatları koptu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle Kayseri'nin en işlek merkezinde Tekden Hastanesi'nin yanıda bulunan ve yıkılan binanın enkaz çalışmaları sonucunda fiber kabloların kopması nedeniyle bölgeye internet hizmeti verilemiyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yapı Üretim Sistemi sil baştan Değişmeli

Yapı Üretim Sistemi sil baştan Değişmeli

'Kanuna aykırı gösteriye katılmak' suçundan aranan şüpheli yakalandı

‘Kanuna aykırı gösteriye katılmak’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

İYİ Partili Yücel: 'Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı'

İYİ Partili Yücel: “Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı”

ERÜ'de 'Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri' çalıştayı düzenlendi

ERÜ’de “Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri” çalıştayı düzenlendi

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırsala göç mü başlıyor?

Kırsala göç mü başlıyor?

Enkaza dönen bina etrafında İnternet hatları koptu

Enkaza dönen bina etrafında İnternet hatları koptu

DAHA FAZLA
Bir Hafta Bir Yazar: Ünal Tayfur

Bir Hafta Bir Yazar: Ünal Tayfur

'Kayseri'de Yumuşak Zeminli Araziler İmardan Uzaklaştırılmalı!'

'Kayseri'de Yumuşak Zeminli Araziler İmardan Uzaklaştırılmalı!'

Kayseri'nin yeni tramvay hattı hizmete başladı

Kayseri'nin yeni tramvay hattı hizmete başladı

Eski Vekil Pelin G. Bakır'dan Kinayeli Deprem Paylaşımı

Eski Vekil Pelin G. Bakır'dan Kinayeli Deprem Paylaşımı

Şüpheli şahsın evinde uyuşturucu çıktı

Şüpheli şahsın evinde uyuşturucu çıktı