Enkaza dönen bina etrafında İnternet hatları koptu
Deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle Kayseri'nin en işlek merkezinde Tekden Hastanesi'nin yanıda bulunan ve yıkılan binanın enkaz çalışmaları sonucunda fiber kabloların kopması nedeniyle bölgeye internet hizmeti verilemiyor.
- 02.03.2023 11:59
- Güncelleme: 02.03.2023 11:59
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle Kayseri'nin en işlek merkezinde Tekden Hastanesi'nin yanıda bulunan ve yıkılan binanın enkaz çalışmaları sonucunda fiber kabloların kopması nedeniyle bölgeye internet hizmeti verilemiyor.
Haber Merkezi
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