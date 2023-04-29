Enner Valencia, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan DG Sivasspor-Fenerbahçe maçında ceza sahası içerisinde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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  • 29.04.2023 19:42
  • Güncelleme: 29.04.2023 19:42
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Enner Valencia, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanan DG Sivasspor-Fenerbahçe maçında ceza sahası içerisinde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor ile Fenerbahçe’nin karşılaştığı Süper Lig’in 32. haftasında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 5. dakikasında ceza sahasına yapılan ortaya hareketlenen Enner Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı. Yerde kalan Ekvadorlu golcü yerden kalkamayınca sahaya gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Sarı-lacivertli oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR’nın çekildiği öğrenildi.

Öte yandan maça devam edemeyen golcü oyuncunun yerine oyuna Diego Rossi dahil oldu.

İHA

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