  • Haberler
  • Gündem
  • Epstein Dosyalarında Açığa Çıkan Suçlar Kayseri'de Lanetlendi

Epstein Dosyalarında Açığa Çıkan Suçlar Kayseri'de Lanetlendi

Erciyes Kadın Platformu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen Jeffrey Epstein yargılaması kapsamında açığa çıkan ağır suçları şiddetle kınadı. Platformun sözcüsü Av. Sena Özdemir, yaptığı basın açıklamasında, belgelerde yer alan taciz, çocuk istismarı, insan kaçakçılığı, kara para aklama ve siyasi nüfuz ilişkileri gibi ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Epstein Dosyalarında Açığa Çıkan Suçlar Kayseri'de Lanetlendi

Açıklamada, Epstein dosyalarının, birçok ünlü ve siyasi figürle bağlantılı çok katmanlı organize suç faaliyetlerini ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Yetkili makamların, belgelerin yalnızca küçük bir kısmını sansürlü bir şekilde paylaştığı belirtilirken, bu durumun dünya kamuoyunda infiale yol açtığı ifade edildi. Ancak, belgelerde adı geçen nüfuzlu kişilerin baskıları nedeniyle devletler nezdinde henüz bir adım atılmadığına da dikkat çekildi.

Av. Özdemir, doğal afetler sırasında çocukların kaçırılması, insanlık dışı ritüellere maruz bırakılması ve yamyamlık gibi iddiaların da belgelerde yer aldığını belirtti. Bu durumun, batılı insan hakları anlayışının yalnızca seçkin bir grup insanın haklarını korumakla sınırlı kaldığını gösterdiğini kaydetti.

Aynı zamanda, yeni bir insan hakları ve adalet tanımlaması yapma sorumluluğunun altını çizen Özdemir, bu karanlık suçların her türlüsünü kınadıklarını dile getirdi. Adaletin sağlanması ve sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için uluslararası iş birliği ve hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Erciyes Kadın Platformu, toplumun tüm kesimlerini, özellikle yetkili mercileri, çocukların, gençlerin ve savunmasız bireylerin korunması için daha etkin adımlar atmaya çağırdı. "İnsan haklarına saygı, adalet ve vicdanın rehberliğinde hareket etmek, ortak sorumluluğumuzdur" diyen Av. Özdemir, mağdurların acılarının bir an önce son bulmasını temenni etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!