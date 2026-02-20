Epstein Dosyalarında Açığa Çıkan Suçlar Kayseri'de Lanetlendi

Açıklamada, Epstein dosyalarının, birçok ünlü ve siyasi figürle bağlantılı çok katmanlı organize suç faaliyetlerini ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Yetkili makamların, belgelerin yalnızca küçük bir kısmını sansürlü bir şekilde paylaştığı belirtilirken, bu durumun dünya kamuoyunda infiale yol açtığı ifade edildi. Ancak, belgelerde adı geçen nüfuzlu kişilerin baskıları nedeniyle devletler nezdinde henüz bir adım atılmadığına da dikkat çekildi.

Av. Özdemir, doğal afetler sırasında çocukların kaçırılması, insanlık dışı ritüellere maruz bırakılması ve yamyamlık gibi iddiaların da belgelerde yer aldığını belirtti. Bu durumun, batılı insan hakları anlayışının yalnızca seçkin bir grup insanın haklarını korumakla sınırlı kaldığını gösterdiğini kaydetti.

Aynı zamanda, yeni bir insan hakları ve adalet tanımlaması yapma sorumluluğunun altını çizen Özdemir, bu karanlık suçların her türlüsünü kınadıklarını dile getirdi. Adaletin sağlanması ve sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için uluslararası iş birliği ve hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Erciyes Kadın Platformu, toplumun tüm kesimlerini, özellikle yetkili mercileri, çocukların, gençlerin ve savunmasız bireylerin korunması için daha etkin adımlar atmaya çağırdı. "İnsan haklarına saygı, adalet ve vicdanın rehberliğinde hareket etmek, ortak sorumluluğumuzdur" diyen Av. Özdemir, mağdurların acılarının bir an önce son bulmasını temenni etti.