Kumsmall AVM'de Erasmus projeleri sergisi açıldı. Sergide Kayseri’nin farklı okullarından Erasmus projeleri kapsamında yurt dışına giden ve elde ettikleri deneyimlerle ilgili çalışmalarını sergileyen öğrencilerin projeleri yer alıyor.

Burada konuşan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizin okuyan, düşünen, üreten, öğrendikleri bilgiyi erdeme dönüştüren, bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda yeteneklerini ortaya koyan ve bu yeteneklerini projeler ve ürünler olarak sergileyen öğrenciler olmaları en büyük gayemiz, projenin amacıdır. Şu anda burada Erasmus projeleri ile ilgili bir sergi programı düzenleniyor. Okullarımız, daha önce gerçekleştirdikleri Erasmus projeleriyle, yurt dışına giderek bilgi alışverişinde bulundular ve tecrübeler edindiler. Bu tecrübelerini Türkiye'ye döndüklerinde, okullarında, ilçelerinde, arkadaşlarıyla ve paydaşlarıyla paylaşıyorlar. Şu anda bu sergi, Erasmus projeleri yapan öğrencilerimizin, okullarında ve yurt dışına gittikleri yerlerde yaptıkları çalışmaların yer aldığı bir etkinliktir ve Kumsmall AVM'de sergilenmektedir” ifadelerinde bulundu.