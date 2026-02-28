Erbakan için Erkilet'te Anma Programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından, Erbakan Haftası kapsamında Erkilet Temsilciliği'nde iftar programı düzenlendi.

Erbakan için Erkilet'te Anma Programı

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, davetliler aynı sofrada buluşmanın manevi atmosferini yaşadı.

Programda konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, Erbakan Haftası’nın önemine dikkat çekerek, Necmettin Erbakan’ın ortaya koyduğu “Önce Ahlak ve Maneviyat” anlayışının bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti.

Şahin, yaptığı açıklamada “Erbakan Hocamızın bizlere bıraktığı en büyük miras; ahlaklı, şuurlu ve davasına sahip çıkan bir gençlik idealidir. Anadolu Gençlik Derneği olarak bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Son nefesimize kadar çalışacağız. Şuurlanacağız, kendimizi adayacağız. Şuurlu bir şekilde ayağa kalkmadığımız zaman Bosna’ya, Filistin'e, Doğu Türkistan'a ağlarız. Boş durmaya vaktimiz yok, vakit kaybedecek bir dakikamız yok. Biz Erbakan’dan bu ve bunun gibi çok önemli bilgiler öğrendik. Bunlardan biri 'Bizim davamızda kimse kendi için yaşamaz, Herkes kardeşi için yaşar. Menfaati öldürmenin en kolay yolu budur.' İşte bugün de yaptığımız program, kardeşliğimizi pekiştiren ve birlik ruhumuzu diri tutan önemli buluşmalardır.” dedi.

Program, Nuh Tosun’un konuşmasının ardından yapılan dualar ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

 

Haber Merkezi

