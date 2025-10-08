Erbakan, YRP Kayseri İl Kongresi'ne katılacak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşecek 3. Kayseri Olağan İl Kongresi, 17 Ekim Cuma günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Yeniden Refah Partisi’nin 3. Kayseri Olağan İl Kongresi, 17 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda (RHG Enertürk Stadyumu yanı) gerçekleştirilecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da kongreye katılmak üzere Kayseri’ye gelecek. ‘Adalet için geliyoruz; çünkü biz farklıyız’ sloganıyla düzenlenecek kongreye tüm halkın davetli olduğu bildirildi.