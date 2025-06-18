Ercan Aras: 'Afyon Sucuğunun Tescillenmesi, Kayseri'nin Ana gastronomisine Hakarettir'

Afyon sucuğunun Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini Kayseri’den önce alması, eleştirilere neden oldu. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri denildiği zaman ilk akla gelenin sucuk ve pastırma olduğunu belirten Aras, “Siz Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, baktığınız zaman gastronomide Kayseri dediğiniz zaman, Hakkari'ye gidin, Antalya'ya gidin, Samsun'a gidin kime sorarsanız sorun, 8 yaşından 75-80 yaşına kadar insanlara sorarsanız sorun Kayseri dediğiniz zaman aklınıza sucuk ve pastırma gelir. Bu artık Kayseri'nin kendi öz kültürüdür. Buna siz müracaat ediyorsunuz. Müracaat biraz geç kalıyor bazı sorunlara denk geliyor ama başka vilayetlerin özellikle Kayseri'nin sucuğunu ve pastırmasını Türk Patent Kurumundan tescil edip daha sonra Avrupa Birliği'ne sunması asıl yanlışlık buradadır. Tüm vilayetler için geçerli. Sadece Kayseri'nin sucuğu ve pastırması için geçerli değil. Eğer bir ürün bir marka, vilayete sinmişse, o vilayetin geçmişinden geliyorsa bunu STK'ların koruması lazım. Hem yerel STK'lar hem de büyük STK'lar. TOBB’un koruması lazım. Çünkü bu STK'lar karar verme yeri değildir, koruma yeridir. Bu ürünleri korumuyorsa eğer kimler koruyacaklar” ifadelerini kullandı.



“AFYON TESCİLLENİYORSA, KAYMAĞINI TESCİLLESİN”

Aras, Afyon’un sucuk ve pastırma ile geçmişi olmadığını ifade ederek; “Afyon tescilleniyorsa, kaymağını tescillesin. Sucuk ve pastırma ile bir geçmişi yoktur. Eğer bir tescil yapıyorsanız; sizin tarihsel bir geçmişiniz olması lazım. Bilimsel olarak bir araştırması olması lazım. Bir de tanıkların olması lazım. Kayseri’nin sucuğunu 1650 yılında Evliya Çelebi, Şam dönüşünde Seyahatname’sinde bahsediyor. Kayseri sucuk ve pastırması çok güzeldir, çok lezzetlidir diyor ve bahsediyor. Artı ticaretinden bahsediyor. Sadece lezzetinden bahsetmiyor. Burada gelen tüccarların bu ürünü aldığından bahsediyor ve ticaretinden bahseder. Daha bundan büyük bir tarihsel tanık var mıdır, yoktur. Peki bilimsel olarak baktığımız zaman ne yaparız. Yüzyıllardır bizim imalathanelerimiz ve entegre tesislerimiz vardır. Gelsinler baksınlar buradaki tarihi geçmişlerine. Bilimsel araştırmasına baksınlar. Tanık dediğiniz zamanda Türkiye'nin 85 milyonu Kayseri'nin sucuk ve pastırmasının lezzetinin ne olduğunu ve Kayseri'de imal edildiğini bilirler. En büyük tanıklıkta budur. Başka vilayetler gastronomi ürünüyle anılabilir ama sucuk ve pastırma ile kesinlikle anılmıyor. Biz Afyon'dan bahsettiğiniz zaman kaymakla anılıyor olabilir. Kayseri kaymak olarak başvurabilir mi gerek yok ama Afyon'un başvurması lazım. Baklava için Gaziantep'in başvurması lazım. Diğer vilayetlerin göz açıklık yapıp başvurması, burada Odalar ve Borsalar Başkanlığının bunu engellemesi lazımdı” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ'NİN ANA GASTRONOMİSİNE HAKARET EDİLMİŞTİR”

Kayseri’nin gastronomisine haksızlık edildiğini belirten Aras, “Bence Kayseri'nin ana gastronomisine, Kayseri'nin geleneğine, göreneğine, yapısına bence hakaret edilmiştir, haksızlık yapılmıştır. Çünkü bu Kayseri ile anılmış ve Kayseri ile bilinmiş bir üründür. Bu Kayseri'ye çok büyük bir darbe vurmuştur. Kayseri'nin üretimine darbe vurmuştur. Burada amaçlanmak istenen ne anlamıyorum. Ama bence bu yanlıştan vazgeçilmesi lazım. Açıklama yapılması lazım. Bununla ilgili bizim siyasilerin de açıklama yapması lazım ve itiraz edilmesi lazım. Kayseri olarak Afyon'un sucuk ve pastırmasının coğrafi işaret alması Avrupa Birliği'nde bence itiraz edilmesi lazım. Çünkü burada Kayseri'nin hakkı gasp edilmiştir” diye konuştu.