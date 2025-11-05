Ercan Aras: “Yaşanan son şap salgını, hayvancılığı 4 milyar dolar zarara uğrattı”

Mayıs aylarında ortaya çıkan ve bütün ülkede etkisini gösteren şap hastalığının hayvancılıkta ciddi zararlara yol açtığını dile getiren Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, “Hayvanlarda ölüm oranı yüzde 7’ye yakın arttı. Bunun yanı sıra yüzde 40’a yakın hayvanlarımızda verimsizlik oluşturdu. Bunun sonucunda ise 4 milyar dolar civarında zarar meydana getirdi

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, " Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Mayıs ayında Hakkari başta olmak üzere bütün ülkede yayılan şap hastalığının 70 farklı türü arasından Türkiye’de ilk defa görülen bir varyantı olduğunu söyleyen Aras, hayvancılıkta büyük zararlara yol açtığını ifade ederek “Üreticilerimizin de tıp dünyasının da tedavi yönünden hazırlıklı olduğu bir tür değildi, bu varyant Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde sık görülmekle birlikte ülkemizde ilk defa rastlandı. Mayısta Hakkari bölgemizde sirayet etmeye başladı ve akabinde bakanlığımız ne kadar büyük önlemler alsa dahi maalesef hızla yayıldı. Bu noktada üreticilerimize çok büyük hasar verdi, hayvanlarda ölüm oranı yüzde 7’ye yakın arttı. Bunun yanı sıra yüzde 40’a yakın hayvanlarımızda verimsizlik oluşturdu. Bunun sonucunda ise 4 milyar dolar civarında zarar meydana getirdi” dedi.