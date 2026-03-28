Erciş Muhtarı Ahmet Varol: '1982'den beri buradayız: Geleneklerimizi her yerde sürdürüyoruz'

Kayseri’de ilk defa Erciyes Dağında düzenlenen Kökbörü Oyunları etkinliğinde takım idarecisi olarak yer alan Van Erciş Ulupamir Mahallesi Muhtarı Ahmet Varol ve Ercişli Kırgızlar, atalarından miras kalan Kökbörü sporunu sergiledi. 1982 yılında Türkiye’ye yerleşen ve o günden bu yana hem terörle mücadele eden hem de kültürlerini yaşatan ekip, bu kadim savaş oyununu dünya genelinde temsil etmeye hazırlanıyor.

1982 yılından beri Türkiye’de olduklarını belirten Van Erciş Ulupamir Mahallesi Muhtarı Ahmet VAROL, “Biz Türkiye’ye 1982’de geldik o tarihten beri Türkiye’deyiz. O zamanki dönemde eski Başbakan Kenan Evren vardı, ondan sonra Turgut Özal geçti. Bizi önce Van’ın Karagündüz Köyü diye bir yere yerleştirdiler, ondan sonra 1987’de Van Erciş Ulupamir Mahallesi'ne Kırgız Köyü olarak yerleştirdiler. Biz o zamandan beri terörle mücadele yapıyoruz. Her yerde böyle geleneklerimizi sürdürüyoruz. Kökbörü oyununu buraya sergilemeye geldik. İnşallah buradaki Kayserililer de beğenir. Biz Kökbörü müsabakalarını tek Kayseri’de yapmıyoruz; Türkiye genelinde ve yurt dışında da müsabakalarımız oluyor. Türk dünyasının göçebe oyunları var. Bu oyunlar bu sene Eylül ayı gibi Kırgızistan’da düzenlenecek. Biz yurt dışındaki müsabakalarda Türkiye’yi temsil ediyoruz. Kökbörü bizim eski atalarımızdan gelen bir spor oyunudur; Bu bir nevi savaş oyunudur. Kökbörü çok eskiden beri Türkiye’de, inşallah yavaş yavaş Türkiye’nin her yerinde sergilemeye çalışacağız. Kökbörü bizim atlı sporlarımızdan birisidir. Bu işi federasyonla birlikte yürütüyoruz. Amacımız Kökbörü’deki geleneklerimizi sürdürmektir; Kökbörü sporunu yapan oyuncuların şu anda hepsi genç. Eskiden atalarımız bu sporu daha da çok yapıyordu; yani nereden baksanız Kökbörü 50-60 atla oynanıyordu. Burada şimdi saha daha sınırlı olduğu için biz burada daha az at ile gösteri yapacağız. Burada iki takım müsabaka yapacak. Kayseri’deki bütün misafirlere selamlarımı söylüyorum. Bizi buraya davet ettikleri için Allah razı olsun, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.