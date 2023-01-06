Erciyes 200 bini aşkın turisti ağırladı

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi; sezon açıldığından bu yana 200 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, artık pistlerde Latin Amerika ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden gelen yabancı turistlere de rastlandığını, bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, sezon açıldığından bu yana turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen turistler, farklı zorluklardaki pistlerde kayak yaparak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Sezon açıldığı tarihten bu zamana kadar Erciyes Dağı’nda 200 bini aşkın turisti misafir ettiklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Geçtiğimiz 10 gün içerisinde aşağı yukarı 200 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçi kitlesi Kayseri ve çevresindeki vilayetlerimizden geldikleri gibi ülke içerisinde de İstanbul ve Ankara’dan geliyor. İstanbul’dan Kayseri’ye yoğun uçuşların bulunması, Kayseri havaalanının dağa 15 dakikalık mesafede olması gibi sebeplerden dolayı insanlar konforlu bir şekilde uçak yolculuğuyla daha da ekonomik olarak Erciyes’e gelip kayak yapma imkanına sahipler. Ankara zaten çok yakın, karayolu ile 3-4 saatte Erciyes’e ulaşabiliyorlar. İzmir, Antalya gibi ulaşımın havayolu ile kolay olduğu şehirlerden yoğun misafir ağırlıyoruz. Bununla beraber özellikle Rusya ve Polonya’dan charter uçuşlarıyla dağdaki yabancı ziyaretçi oranında ciddi bir artış oldu ama son yıllarda şunu görüyoruz ki; Erciyes Master Planı yapılırken planlanan Kapadokya-Erciyes-Kayseri entegrasyonunu artık turistler gerçekleştiriyor. Çünkü Kapadokya’ya gelen turistler en azından günübirlik olarak Erciyes’e uğruyor. Özellikle son yıllarda Latin Amerikalı ve Uzak Doğulu turistleri Erciyes’te yoğun olarak görüyoruz. 2 sene önce onları sadece mangal başında sucuk ekmek yerken veya kartopu oynarken görüyorduk ama bu sene pistlerde aileleriyle kayak yaparken görüyoruz. Latin Amerikalı ve Uzak Doğulu turistlerimiz Erciyes’i keşfettiler ve artık yoğun olarak geliyorlar. Hemen hemen her gün 5-6 otobüs aslında Kapadokya’ya gelen yabancı misafir ağırlıyoruz Erciyes’te. Çok şükür yoğun bir yabancı misafir var. Hafta içlerine baktığınız zaman Erciyes’te pistlerde kayak yapanların yüzde 75’i yabancı turist. Ailesiyle birlikte İngiltere’den, Amerika’dan hatta Güney Afrika Cumhuriyeti’nden gelen yabancı turistlere rastlıyoruz artık. Bu da bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.