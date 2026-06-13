Erciyes 38'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK'da yeni sezon öncesi kadro oluşturma çalışmaları başladı.
Geçen sezonu Play – Off’larda tamamlayan Erciyes 38 FK’da teknik direktör ve sportif direktörle yola devam ediliyor. Mavi – siyah – beyazlılardan oyuncu kadrosunda köklü değişikliğe gidiliyor. Kayseri ekibinin 2 sezon kalesini koruyan Kadem Burak ile geçen sezonun devre arasında takıma katılan Serdar Yiğit Erciyes 38 FK’ya veda etti. Oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe gitmesi beklenen Erciyes 38 FK’da resmi olarak transfer duyurulmadı.