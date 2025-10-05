Erciyes 38 FK – Ağrı 1970 Spor: 2-0
TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yer alan Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK sezonun 5'inci haftasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti.
Haftaya 5 puanla giren Erciyes 38 FK, Ağrı 1970 Spor 20’nci dakikada Ethem ile öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Kayseri ekibi normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Kayseri ekibinin savunma oyuncusu Ahmet Kağan uzatma dakikalarında farkı 2’ye çıkartan golü attı.
SAHADA GERGİNLİK YAŞANDI
Maçın 90+3’üncü dakikasında Erciyes 38 FK futbolcusu Ahmet Kağan Malatyalı’nın golü sonrası 2 takımın yedek kulübesindekiler arasında başlayan tartışma büyüdü. Sahada kısa süreli gerginlik yaşandı. Emniyet görevlileri gerginliği büyümeden önledi. Karşılaşma 5 dakikalık aradan sonra tekrar başladı. Müsabakayı Erciyes 38 FK 2-0’lık sonuçla kazandı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Hikmet Ayberk Tan Tiryaki, Sabri Üstünel, Mertcan Tezcan
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Ahmet Kağan, Mehmet, İsmail, Eren, Sarp, Tugay (Dk.70 Hüseyin), Utku, Güney, Çağrı (Dk.84 Alperen Öztaş), Ethem (Dk.89 Utkan)
AĞRI 1970 SPOR: Vedat – Ramazan (Dk.62 Hivan), Emre, Kerem, Ertuğrul, Fatih (Dk.87 Emirhan), Yusuf (Dk.75 Yasin), Tayfun, Mesih (Dk.62 Muhammed Dursun), Muhammet, Emir
GOLLER: Dk.20 Ethem, Dk.90+3 Ahmet Kağan (Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: İsmail, Çağrı, Kadem Burak (Erciyes 38 FK) Ramazan, Kerem, Vedat (Ağrı 1970 Spor)