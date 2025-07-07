Erciyes 38 FK, Çağrı Yağız Yasak'ı transfer etti

Geçen sezonu orta sıralarda tamamlayan 2025-26 sezonunda 2’nci grupta mücadele edecek olan Kayseri takımında dış transfer devam ediyor. Siyah beyaz mavili takım son olarak 26 yaşındaki hücum oyuncusu Çağrı Yağız Yasak’ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoşgeldin Çağrı Yağız Yasak. Kulübümüz, kariyerinde 2 şampiyonluk ve play-off başarıları olan Çağrı Yağız Yasak ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Bursa Nilüfer FK forması ile 22 maça çıkan futbolcu 5 gol attı.