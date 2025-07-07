Erciyes 38 FK, Çağrı Yağız Yasak'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK, Çağrı Yağız Yasak'ı transfer etti.

Erciyes 38 FK, Çağrı Yağız Yasak'ı transfer etti

 

Geçen sezonu orta sıralarda tamamlayan 2025-26 sezonunda 2’nci grupta mücadele edecek olan Kayseri takımında dış transfer devam ediyor. Siyah beyaz mavili takım son olarak 26 yaşındaki hücum oyuncusu Çağrı Yağız Yasak’ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoşgeldin Çağrı Yağız Yasak. Kulübümüz, kariyerinde 2 şampiyonluk ve play-off başarıları olan Çağrı Yağız Yasak ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Bursa Nilüfer FK forması ile 22 maça çıkan futbolcu 5 gol attı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Mera Islah Projesi ile Büyükbaş Hayvan Üreticilerine Destek
Kayseri'de Mera Islah Projesi ile Büyükbaş Hayvan Üreticilerine Destek
Kayseri'de 600 Milyon TL'lik Su Arıtma Tesisinde Yenileme Çalışmaları
Kayseri'de 600 Milyon TL'lik Su Arıtma Tesisinde Yenileme Çalışmaları
Ekonomik Adaletsizliklere Dikkat Çeken Basın Açıklaması
Ekonomik Adaletsizliklere Dikkat Çeken Basın Açıklaması
Kayseri'ye ateş düştü: Uzman Çavuş Üzüm şehit oldu
Kayseri’ye ateş düştü: Uzman Çavuş Üzüm şehit oldu
Kayseri'de verici anten kirliliğine son verilecek
Kayseri'de verici anten kirliliğine son verilecek
Yahyalı'da 10. Geleneksel Avcı Bayramı Coşkusu
Yahyalı’da 10. Geleneksel Avcı Bayramı Coşkusu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!