Erciyes 38 FK da, 'çirkin ve kötü tezahürat'tan PFDK'ya sevk edildi

Erciyes 38 FK, hafta sonu Ağrı 1970 Spor maçı sonrası 'çirkin ve kötü tezahürat' ile 'saha olayları' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edildi.

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, pazar günü Ağrı 1970 Spor’u konuk etti. Kayseri takımı maçı 2-0’lık sonuçla kazandı. Kayseri ekibi PFDK’ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği’nce 07.10.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı. Kayseri ekibinin sevkinde, “05.10.2025 tarihinde oynanan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Ağrı 1970 Spor Kulübü 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

