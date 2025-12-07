Erciyes 38 FK'da Gökhan Ünal Dönemi Sona Erdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Erciyes 38 Futbol Kulübü, teknik direktör Gökhan Ünal ile yollarını ayırdı. Son oynanan ve 3-1 kaybedilen Kilis 1984 karşılaşmasının ardından yönetim ile Ünal arasında yapılan görüşmede karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılık kararı alındı.

Erciyes 38 FK'da Gökhan Ünal Dönemi Sona Erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mavi-siyahlı ekipte yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

 

 

Haber Merkezi

