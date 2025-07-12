Erciyes 38 FK'da Gökhan Ünal dönemi

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK’da Ferhat Timoçin’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gökhan Ünal getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Gökhan Ünal. Kral evine bu kez teknik direktör olarak dönüyor!Şampiyonluk için çıktığımız bu yolda teknik direktörlük görevi için şehrimizin efsanelerinden Gökhan Ünal ile anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Anlaşmanın hem Gökhan Ünal'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Sonu şampiyonluk olsun!” ifadelerine yer verildi.