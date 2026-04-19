Erciyes 38 FK'da Şampiyonluk Hedefi: 'Kupayı Kayseri'ye Getireceğiz'
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta klasman grubunu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off'a yükselen Erciyes 38 FK, gözünü şampiyonluk kupasına dikiyor.
Kulüp Başkanı Ahmet Dirgenali, takımın sezon boyunca gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hedeflerinin zirve olduğunu vurguluyor.
Dirgenali, “Otuz haftalık zorlu bir maratonu başarıyla geride bıraktık. Oyuncularımın azmi ve taraftarımızın desteğiyle Play-Off’a yükseldik. Şimdi tek hedefimiz şampiyonluk kupasını Kayseri’ye getirmek” diyor.
Takımın sahadaki mücadele ruhuna dikkat çeken Dirgenali, “Bu şehir futbolu seviyor. Taraftarımızın coşkusu bize güç veriyor. Play-Off’ta aynı kararlılıkla devam edip sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.
Erciyes 38 FK, Play-Off maçlarına moralli ve motive şekilde hazırlanırken, Kayseri futbol camiası da takımlarının bu başarı hikâyesini heyecanla takip ediyor.