Erciyes 38 FK'da teknik direktörlük görevine Adem Çak getirildi
TFF 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK'da sezon başında göreve getirilen Gökhan Ünal ile dün yolların ayrıldığı duyuruldu. Kayseri ekibinde teknik direktörlük görevine Adem Çak'ın getirildiği açıklandı. kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Adem Çak. Kulübümüz Teknik Direktör Adem Çak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.