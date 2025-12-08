  • Haberler
  • Spor
  • Erciyes 38 FK'da teknik direktörlük görevine Adem Çak getirildi

Erciyes 38 FK'da teknik direktörlük görevine Adem Çak getirildi

Erciyes 38 FK'da Gökhan Ünal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çak getirildi.

Erciyes 38 FK'da teknik direktörlük görevine Adem Çak getirildi

TFF 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK'da sezon başında göreve getirilen Gökhan Ünal ile dün yolların ayrıldığı duyuruldu. Kayseri ekibinde teknik direktörlük görevine Adem Çak'ın getirildiği açıklandı. kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Adem Çak. Kulübümüz Teknik Direktör Adem Çak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Okul Sporları Judo Gençler Grup Şampiyonasında Kayseri'ye Türkiye 2'nciliği
Okul Sporları Judo Gençler Grup Şampiyonasında Kayseri’ye Türkiye 2’nciliği
Erciyes 38 FK'da teknik direktörlük görevine Adem Çak getirildi
Erciyes 38 FK'da teknik direktörlük görevine Adem Çak getirildi
Ekonomist Uzunoğlu 'Kamunun harcamalarına, finansör olmaya çalışıyoruz, bütün gelirimiz oraya gidiyor'
Ekonomist Uzunoğlu; “Kamunun harcamalarına, finansör olmaya çalışıyoruz, bütün gelirimiz oraya gidiyor”
Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Anma Programı ve Tasavvuf Konseri Gerçekleşti
Kayseri'de Seyyid Burhaneddin Anma Programı ve Tasavvuf Konseri Gerçekleşti
Talas 5.0 Hedefine Bir Adım Daha Yakın
Talas 5.0 Hedefine Bir Adım Daha Yakın
Türkiye'nin Yerli Dijital Ansiklopedisi Küre'ye Melikgazi Katkısı
Türkiye’nin Yerli Dijital Ansiklopedisi Küre’ye Melikgazi Katkısı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!