Erciyes 38 FK'dan sessiz açılış

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, dün yaptığı antrenman ile sezon hazırlıklarına başladı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleşen idmana yeni teknik heyeti ve yeni kadrosu ile başlayan takım bütün hazırlıklarını burada yapacak. Kayseri ekibi Teknik Direktör Gökhan Ünal’a imza töreninde olduğu gibi sezon açılışı da basına kapalı şekilde yapıldı