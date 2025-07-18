Erciyes 38 FK'dan sessiz açılış

TFF 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Mavi siyah beyazlı takım yeni teknik direktörü Gökhan Ünal'ın imza töreninde olduğu gibi sezon açılışını da basına kapalı yaptı.

Erciyes 38 FK'dan sessiz açılış

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, dün yaptığı antrenman ile sezon hazırlıklarına başladı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleşen idmana yeni teknik heyeti ve yeni kadrosu ile başlayan takım bütün hazırlıklarını burada yapacak. Kayseri ekibi Teknik Direktör Gökhan Ünal’a imza töreninde olduğu gibi sezon açılışı da basına kapalı şekilde yapıldı

Haber Merkezi

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