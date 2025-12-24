Erciyes 38 FK'de devre arası kampı yarın başlayacak
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun ikinci yarısı için Antalya'da yapacağı kampa yarın başlayacak.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta yer alan Erciyes 38 FK, ilk yarının tamamlanmasının ardından 5 gün izin yaptı. Kayseri ekibi sezonun ikinci yarısı için çalışmalarına yarın Antalya’da başlayacak. Takımın yeni teknik direktörü Adem Çak yönetiminde başlayacak çalışma yarın Antalya’da başlayacak. Mavi – siyah – beyazlılar 2 hafta sürecek Antalya kampının ardından sezonun ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacağı Türk Metal 1963 SK maçı için Kırıkkale’ye geçecek.