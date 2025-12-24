  • Haberler
  • Spor
  • Erciyes 38 FK'de devre arası kampı yarın başlayacak

Erciyes 38 FK'de devre arası kampı yarın başlayacak

Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun ikinci yarısı için Antalya'da yapacağı kampa yarın başlayacak.

Erciyes 38 FK'de devre arası kampı yarın başlayacak

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta yer alan Erciyes 38 FK, ilk yarının tamamlanmasının ardından 5 gün izin yaptı. Kayseri ekibi sezonun ikinci yarısı için çalışmalarına yarın Antalya’da başlayacak. Takımın yeni teknik direktörü Adem Çak yönetiminde başlayacak çalışma yarın Antalya’da başlayacak. Mavi – siyah – beyazlılar 2 hafta sürecek Antalya kampının ardından sezonun ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacağı Türk Metal 1963 SK maçı için Kırıkkale’ye geçecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genel Başkan Mahmut Arıkan'dan Esat Ayata'ya Tebrik
Genel Başkan Mahmut Arıkan'dan Esat Ayata'ya Tebrik
Emniyet Amiri 'Suça sürüklenen çocuk' kavramını anlattı
Emniyet Amiri 'Suça sürüklenen çocuk” kavramını anlattı
Regaib Kandili Yarın İdrak Edilecek
Regaib Kandili Yarın İdrak Edilecek
Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına Katıldı
Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına Katıldı
Ulaşılabilir Başkan'ın Şeffaf Odası İki yüzüncü Haftasında
Ulaşılabilir Başkan'ın Şeffaf Odası İki yüzüncü Haftasında
Türk Dünyası Kayak Merkezleri Birliği Erciyes'te Bir Araya Geldi
Türk Dünyası Kayak Merkezleri Birliği Erciyes'te Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!