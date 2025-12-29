Erciyes 38 FK devre arası ilk transferini duyurdu

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını Antalya’da sürdüren Erciyes 38 FK, devre arası ilk transferini yaptı. Kayseri ekibi geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ön libero Caner Kaban’ın bonservisini aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Adana Demirspor’dan Caner Kaban ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen Sezon Erciyes 38 FK forması ile 25 maça çıkan genç futbolcu 1 de gol attı.