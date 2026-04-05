Erciyes 38 FK – Diyarbekirspor: 1-0
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi 28'nci hafta maçında bugün Diyarbekir FK'yı 1-0'lık skorla yenerek haftayı 3'üncü sırada tamamladı.
Ligde Play – Off mücadelesi veren Erciyes 38 FK, bugün sahasında Diyarbekir’yı ağırladı. Kayseri ekibi Diyarbekirspor’u Artun’un 27’inci dakikada kaydettiği golle mağlup etti.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Muhammed Taha Onat, Hakan Dursun, Berat Binbir
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Güney, Muhammed Eren, Ahmet Kağan, Utku, Serdar (Dk.69 Ethem), Mehmet (Dk.78 Caner), Muhammed Doğan, Çağrı Yağız (Dk.88 Utkan), Artun (Dk.88 Ali), Hüseyin (Dk.78 Fatih)
DİYARBEKİRSPOR: Yiğit - Emircan (Dk.82 Behiç), Doğancan, Enes (Dk.62 Efe), Muhammed Samed, Uğur, Furkan Şamil, Burak, Furkan, Beytullah (Dk.83 Yusuf), Mehmetcan (Dk.83 Atakan)
GOL: Dk.27 Artun (Erciyes 38 FK)
SARI KART: Güney, Artun (Erciyes 38 FK) Uğur (Diyarbekirspor)