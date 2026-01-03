Erciyes 38 FK, Fatih Yiğit ve Serdar Yiğit transferini duyurdu⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  • Haberler
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, devre arası transfer döneminde Fatih Yiğit Şanlıtürk ile Serdar Yiğit'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Erciyes 38 FK’da transfer çalışmaları devam ediyor. İlk olarak geçen sezon takında forma giyen Caner Kaban’ı kadrosuna katmıştı. Kayseri ekibi bugün ise Fatih Yiğit Şanlıtürk ile 1.5 senelik, Serdar Yiğit ile ise sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Haber Merkezi

