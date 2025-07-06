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Erciyes 38 FK, Güney Gençel'i kadrosuna kattı

Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK, üçüncü dış transferinde Güney Gençel'i kadrosuna kattı.

Erciyes 38 FK, Güney Gençel'i kadrosuna kattı

2025-26 sezonunda TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele edecek Erciyes 38 FK üçüncü dış transferinde geçen sezon Zonguldak Spor’da forma giyen Güney Gençel’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoşgeldin Güney Gençel. Kulübümüz, son sezonunda play-off oynama başarısı gösteren Güney Gençel ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Karadeniz ekibiyle 32 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 2 de gol attı.

Haber Merkezi

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