  Erciyes 38 FK haftayı 7'inci sırada tamamladı

Erciyes 38 FK haftayı 7'inci sırada tamamladı

TFF 3'üncü Lig 2'inci grupta yer alan Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokya deplasmanında dün 2 kez öne geçtiği müsabakadan 1 puanla ayrılarak haftayı 7'inci sırada tamamladı.

Erciyes 38 FK haftayı 7'inci sırada tamamladı

Sezon hazırlıklarına en erken başlayan kulüp olan Erciyes 38 FK uzun süre dahil olduğu liderlik yarışından koptuktan sonra Play – Pff potasında kalmaya devam etti. Bir teknik direktör değişikliğine giden Kayseri ekibi 2 hafta önce sahasında kaybettiği maç nedeniyle 7’inci sıraya gerilemişti. Kayseri ekibi dün deplasmanda Suvermez Kapadokyaspor’a konuk oldu. Deplasmanda 2 kez öne geçen Kayseri takkımı ikisinde de skoru koruyamayınca müsabakadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı. Erciyes 38 FK 22’nci haftayı da 7’inci sırada tamamladı.

