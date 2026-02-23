Erciyes 38 FK haftayı 7'inci sırada tamamladı
TFF 3'üncü Lig 2'inci grupta yer alan Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokya deplasmanında dün 2 kez öne geçtiği müsabakadan 1 puanla ayrılarak haftayı 7'inci sırada tamamladı.
Sezon hazırlıklarına en erken başlayan kulüp olan Erciyes 38 FK uzun süre dahil olduğu liderlik yarışından koptuktan sonra Play – Pff potasında kalmaya devam etti. Bir teknik direktör değişikliğine giden Kayseri ekibi 2 hafta önce sahasında kaybettiği maç nedeniyle 7’inci sıraya gerilemişti. Kayseri ekibi dün deplasmanda Suvermez Kapadokyaspor’a konuk oldu. Deplasmanda 2 kez öne geçen Kayseri takkımı ikisinde de skoru koruyamayınca müsabakadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı. Erciyes 38 FK 22’nci haftayı da 7’inci sırada tamamladı.