Erciyes 38 FK haftayı 7'inci sırada tamamladı

Sezon hazırlıklarına en erken başlayan kulüp olan Erciyes 38 FK uzun süre dahil olduğu liderlik yarışından koptuktan sonra Play – Pff potasında kalmaya devam etti. Bir teknik direktör değişikliğine giden Kayseri ekibi 2 hafta önce sahasında kaybettiği maç nedeniyle 7’inci sıraya gerilemişti. Kayseri ekibi dün deplasmanda Suvermez Kapadokyaspor’a konuk oldu. Deplasmanda 2 kez öne geçen Kayseri takkımı ikisinde de skoru koruyamayınca müsabakadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı. Erciyes 38 FK 22’nci haftayı da 7’inci sırada tamamladı.