  • Erciyes 38 FK ikinci kez avantajı koruyamadı

Erciyes 38 FK, sezonun 2'nci haftasında Osmaniyespor maçının ardından dün oynanan maçta da skor üstünlüğünü koruyayamayarak avantajı koruyamadı.

Sezona Türkmetal galibiyeti ile başlayan  Erciyes 38 FK, 2’inci hafta Osmaniyespor ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan maçta Tugay ile 42’inci dakikada öne geçen Erciyes 38 FK, 45+3’de beraberlik golüne engel olamadı. O müsabakadan 1 puanla ayrılan Kayseri ekibi dün de kritijk maçta grup lideri 12 Bingölspor’u konuk etti. Mehmet Tosun ile 1-0 öne geçen Erciyes 38 FK’da sarı kart gören futbolculardan Hüseyin Ekici yerini uzatma dakikalarında yerini Muhammed Enes’e bıraktı. Golü atan ve daha sonra sarı kart gören Mehmet Tosun ise 89’uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edildi. Kayseri ekibi 10 kişi kaldıktan 2 dakika sonra ise rakibin golüne engel olamadı. Erciyes 38 FK bu sezon ikinci maçta da skor üstünlüğünü koruyamayarak müsabakadan 1 puanla ayrıldı.

Haber Merkezi

